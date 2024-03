Letícia Cazarré compartilha detalhes da decoração da maternidade - Reprodução / Instagram

Letícia Cazarré compartilha detalhes da decoração da maternidadeReprodução / Instagram

Publicado 02/03/2024 11:17

Rio - Já na maternidade e pronta para dar à luz seu sexto filho, Letícia Cazarré compartilhou com os seguidores os detalhes da decoração de seu quarto, neste sábado (2). Recentemente, a mulher de Juliano Cazarré explicou que preferiu agendar o parto de Estêvão por orientações médicas

Bem cedo, a Letícia compartilhou o look que escolheu para ir à maternidade. Confortável, ela apostou em uma calça marrom, blusa e sapatos pretos e uma bolsa vermelha. Em seguida, a stylist mostrou alguns detalhes da decoração do quarto, que conta com peças em xadrez azul e branco.

Os convidados que visitarem a mamãe e o bebê na maternidade receberão lembrancinhas personalizadas com o nome de Estêvão. Além de doces embalados em papéis azuis e brancos. Para compor a decoração, Letícia escolheu arranjos de flores brancas.

A mala de maternidade, que recentemente Letícia confessou ter deixado para última hora, ficou pronta nesta sexta-feira. "Consegui", comemorou ela nos Stories, durante a tarde.

Letícia e Juliano Cazarré são pais de Maria Guilhermina, Maria Madalena, Vicente, Gaspar e Inácio. Ela também revelou que pretende ter mais filhos.