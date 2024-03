Bella Campos compartilha treino de boxe após receber mensagens negativas - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2024 10:22 | Atualizado 02/03/2024 10:23

Rio - Empenhada em manter a vida fitness a todo vapor, Bella Campos compartilhou com os seguidores alguns cliques de seu treino de boxe, na manhã deste sábado (2). Com um professor particular, a atriz mostrou que leva os treinos a sério. A publicação foi feita após ela receber comentários negativos sobre seu físico.

"Seu presente vai ser uma hora de porrada", escreveu a atriz na legenda da publicação em que aparece com o rosto sério enquanto aplica os golpes no professor. Não demorou muito e os seguidores logo lotaram os comentários com brincadeiras e elogios

"Eram só dois minutos de porrada e o Bambam já caía", brincou um perfil, falando sobre a luta entre Bambam e Popó, que durou pouco tempo. "Bella x Popó confirmado?", apostou outro. "É a mulher mais bonita desse Instagram", elogiou um terceiro.

Nesta sexta-feira, Bella usou os Stories, do Instagram, para compartilhar a evolução de seu físico e publicou uma foto de seu braço. Em seguida, a atriz mostrou que recebeu comentários negativos. "Parece braço de homem, cara", escreveu um perfil em resposta à foto. "Parece braço de mulher que treina*", rebateu Bella.