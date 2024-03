Viviane Araujo posa em clima de romance com o marido, Guilherme Militão - Reprodução

Publicado 02/03/2024 07:29

Rio - Viviane Araujo utilizou as redes sociais, neste sábado (2), para compartilhar uma série de fotos em clima de romance com o marido, Guilherme Militão. A influenciadora, que está aproveitando uns dias de férias com o amado e o filho do casal, Joaquim, na Bahia, não perdeu a oportunidade de se declarar para o jogador.

"É tu! Para sempre tu! Amo tu!", escreveu Viviane na legenda da publicação. Nos comentários, famosos e anônimos elogiaram os registros. "Lindos", disse David Brazil. "O sorriso dos dois são iguais. Combinam. Tipo alma gêmea", afirmou uma seguidora.

Viviane e Guilherme estão casados desde maio de 2021.