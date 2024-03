Rogério Alves, Pai de MC Gui tem carro de R$ 150 mil roubado - Reprodução / Instagram / X

Publicado 02/03/2024 12:07

Rio - Rogério Alves, pai de MC Gui, sofreu um assalto e teve o carro, avaliado em R$ 150 mil, levado, nesta sexta-feira (1º). Através do Instagram, ele tranquilizou os seguidores afirmando que estava bem. Mais tarde, Rogério informou que o veículo havia sido recuperado. MC Gui, que está fora do Brasil, soube do roubo pelas redes sociais.

"Galera, acabei de ser assaltado. Estou bem", escreveu Rogério nos Stories, do Instagram. Em imagens de câmera de segurança, que circulam nas redes sociais e mostram o momento do assalto, é possível ver o pai de MC Gui estacionando o carro, um Fiat Pulse Abarth 2024, avaliado em R$ 150 mil, quando dois homens em uma moto se aproximam. O carona, que usava uma mochila de delivery, desce armado e aborda o empresário.

O assaltante faz com que Rogério deite no chão com as mãos na cabeça e imobiliza o empresário. Em seguida, ele entra no carro e dá partida. No vídeo, é possível ver Rogério levantando e se apoiando em uma parede, parecendo estar desesperado.

Horas depois, Rogério compartilhou com os seguidores que o carro foi encontrado graças a um sistema de rastreamento. "Carro recuperado, graças a Deus. Vou ver agora se está tudo intacto", disse ele nos Stories. O empresário contou que logo depois que foi roubado acionou a seguradora. "Demorou um pouco, mas achou", afirmou.

MC Gui, que está fora do Brasil, disse que ficou sabendo do assalto através das redes sociais. "Acabei de chegar em Dubai e vi meu pai sendo assaltado, mano", escreveu ele com alguns emojis de choro nos Stories. Em seguida, ele gravou um vídeo para acalmar os seguidores. "Família, estou no corredor do hotel passando só para tranquilizar meus fãs. Meu pai está bem, fechou? Importante é a vida do meu coroa", disse.