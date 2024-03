Juliano e Letícia Cazarré compartilham mais imagens do nascimento de Estêvão - Reprodução / Instagram

Publicado 02/03/2024 17:21

Rio - Juliano Cazarré derreteu os corações da web ao compartilhar alguns registros do parto de Estêvão, seu sexto filho, que nasceu neste sábado (2) . O ator publicou, também, o aguardado encontro do caçula com os irmãos.

Nos Stories, do Instagram, Juliano postou uma sequência de fotos. Ele compartilhou mais alguns detalhes da decoração do quarto da maternidade , publicou algumas das últimas fotos de Letícia Cazarré, sua mulher, com barrigão e mostrou os registros do parto de Estêvão.