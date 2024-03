Jojo Todynho fala sobre briga com Anitta - Reprodução

Jojo Todynho fala sobre briga com AnittaReprodução

Publicado 02/03/2024 13:10

Rio - Após Cariúcha opinar sobre desentendimento de Jojo Todynho e Anitta, a influenciadora utilizou as redes sociais, neste sábado (2), para falar sobre o assunto. Em seu story do Instagram, Jojo prometeu contar o real motivo de sua briga com a Poderosa em seu canal no Youtube no domingo (3) e criticou as pessoas que não escutam o outro lado da história.

"Passei a noite refletindo, ontem refleti e eu tomei uma decisão. Amanhã, eu vou deixar o link aqui do meu canal no Youtube, vou estar contando para vocês toda essa história de não ter mais amizade com a Anitta, a Larissa (...) As pessoas não tem argumento porque eu nunca fiz nada contra elas e elas usam uma história deturpada que elas nem ouviram o outro lado, porque eu também nunca contei, porque eu achava que não tinha necessidade. Mas agora tem", começou.

"Porque assim, quer arrumar confusão comigo? Arruma por algo que eu fiz com vocês, não por história baseada em coisas que vocês não sabem. Então, como eu sou uma mulher de papo reto, que eu deixo tudo esclarecido, vou deixar meu link aqui do canal porque amanhã vai ser meu primeiro vídeo de Jojo, uma mulher real", afirmou.

Em seguida, a influenciadora contou que para se defender vai ter que expor algumas pessoas e revelou um conselho que recebeu de sua assessoria. "E é isso, meus amores. Vocês adoram falar, fazer fofoca, comprar história que vocês não sabem, pronto. Amanhã eu vou esclarecer para vocês. Infelizmente, vou ter que expor algumas pessoas, mas não queria. Mas eu vou ter que fazer porque eu tenho que me defender também. Não vou ficar só ouvindo gracinha. Minha assessoria [falou] 'Não, o justo não se justifica'. Realmente, o justo não se justifica, mas muitas das vezes o justo tem que botar as coisas bem esclarecidas para ver se as pessoas entendem", finalizou.

Entenda

Durante o "Fofocalizando", do SBT, Cariúcha afirmou que Jojo teria passado informações de Anitta para jornalistas e que, por isso, teriam parado de se falar. "Vamos falar sobre gratidão? A Anitta te deu a oportunidade, você só ficou famosa por causa da Anitta. Você não era nada. O que você fez com a Anitta? Ficou de leva e traz. Conta essa história. Passou informação da Anitta para jornalista”, acusou. “Seja mulher, cadê a troncuda? Cadê a mulher com disposição? Sua Judas, sua falsa", completou.