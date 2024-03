Preta Gil tranquiliza seguidores após ser internada com dores na lombar - Reprodução /Instagram

Preta Gil tranquiliza seguidores após ser internada com dores na lombarReprodução /Instagram

Publicado 02/03/2024 17:57

Rio - Após ser internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina, nesta sexta-feira (1º), Preta Gil que estava com uma dor lombar, acalmou os seguidores na tarde deste sábado. A cantora, que está em remissão de um câncer de intestino, compartilhou que os exames oncológicos estão ótimos. Ela disse, no entanto, que descobriu uma hérnia de disco e terá que tratá-la.

"Vindo aqui para falar que todos os meus exames oncológicos foram muito bons e está tudo bem comigo. A gente fez todos os exames de imagem, sangue, e minha saúde está ótima, graças a Deus", iniciou ela no vídeo publicado em seu perfil do Instagram.

"Eu estava com uma dor na lombar, não sei se vocês lembram disso. Eu tive uma contratura, achei que era só uma contratura e vim aqui. Me fizeram exames, ressonância, raio X e tomografia. Estou com uma hérnia de disco que vou ter que tratar agora", revelou. "Para eu sair da crise, a gente vai fazer um bloqueio, mas não vai ser hoje nem amanhã, vai ser só na terça-feira. Para eu segurar dor e aí vem a reabilitação, muita reabilitação", seguiu.

"Durante esse um ano pós-tratamento oncológico, eu vou fazer esses exames de 3 em 3 meses. Depois, no ano seguinte, provavelmente de 6 em 6 meses. E agora eu vou tratar essa hérnia com RPG, pilates", tranquilizou Preta, que afirmou que irá continuar internada para fazer mais exames complementares.