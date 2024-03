João Gomes experimenta leite materno de Ary Mirelle - Reprodução

João Gomes experimenta leite materno de Ary MirelleReprodução

Publicado 02/03/2024 09:10

Rio - João Gomes experimentou, na madrugada deste sábado (2), o leite materno da mulher, Ary Mirelle. Em seu story do Instagram, a influenciadora, que está amamentando o filho do casal, Jorge, de 1 mês, compartilhou o momento e mostrou a reação do cantor após provar o líquido.

fotogaleria

"Vai, tudinho!", avisa Ary ao dar o leite em um copo de shot para João. O cantor, em um primeiro momento, hesitou, mas em seguida, bebeu tudo de uma vez. "Não é ruim, não. Sou cachaceiro mesmo (risos)", afirmou.

A influenciadora, por sua vez, pontuou: "Ele falou que era bom porque tomou rápido. Amanhã ele prova de verdade".