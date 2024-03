Nathalia Timberg e Rosamaria Murtinho - Marcelo Sá Barretto / Agnews

Nathalia Timberg e Rosamaria MurtinhoMarcelo Sá Barretto / Agnews

Publicado 07/03/2024 10:30 | Atualizado 07/03/2024 10:41

Rio - Nathalia Timberg, de 94 anos, esteve no Teatro dos 4, na Gávea, na Zona Sul do Rio, na noite desta quarta-feira (6), para prestigiar a estreia da peça "Ser Artista", em homenagem as grandes damas da TV brasileira. Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho, Ary Fontoura, Sylvia Massari, Isabelle Drummond, Helena Fernandes e Ângela Vieria também conferiram o espetáculo, estrelado por Leona Cavalli e Anderson Müller, e com direção de Beth Goulart, da plateia.

fotogaleria

No fim da apresentação, Rosamaria Murtinho e Nathalia Timberg foram homenageadas e ganharam flores. "Hoje nós estamos aqui em um ato de amor ao teatro", disse Nathalia, que foi ovacionada pela plateia, na ocasião. Elas também receberam o carinho dos colegas de profissão e posaram para algumas fotos.

A peça é uma livre adaptação escrita por Regiana Antonini e Marcus Montenegro, do livro homônimo, de Marcus e Arnaldo Bloch, e visa homenagear essas mulheres icônicas, além de ensinar as novas gerações a importância que elas tiveram, tanto na área artística quanto no pioneirismo brasileiro na luta pelo feminismo. O espetáculo seguirá em cartaz até 09 de maio, quartas e quintas, às 20h.

Sinopse



Em uma noite chuvosa no Rio de Janeiro, o agente teatral (interpretado por Anderson Müller) é deslumbrado pela produção de uma peça no teatro Copacabana Palace. No camarim, ele encontra a icônica atriz Nathália Timberg, sem saber que, no futuro, ela se tornaria sua amiga e conselheira. Assim começa uma jornada emocionante através da vida desse agente, desde sua infância no subúrbio até se tornar um produtor renomado. Ao longo da carreira, ele é influenciado e inspirado por algumas das maiores divas do teatro brasileiro. Bibi Ferreira, Marília Pêra, Tônia Carrero, Rosamaria Murtinho, Zezé Motta, Irene Ravache, Camila Amado, Eva Wilma e Nicette Bruno compartilham suas histórias, paixões e sabedoria com ele, ensinando-o sobre disciplina, informação, formação e respeito pelo teatro.

Cada uma dessas atrizes extraordinárias (interpretadas por Leona Cavalli) assume o papel da outra, revelando suas vidas, desafios e triunfos no palco e na vida real. A peça celebra a força, coragem e espiritualidade das artistas que moldaram a história do teatro brasileiro. Mas a história toma um rumo inesperado quando um convite para um almoço especial na casa de Nicette Bruno é interrompido pela fragilidade da vida.