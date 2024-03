Sheron Menezzes conquista elogios após publicar registro de férias no Havaí - Reprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 10:31 | Atualizado 07/03/2024 10:33

Rio - Sheron Menezzes, de 40 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para compartilhar um novo registro de suas férias no Havaí, nos Estados Unidos, e conquistou inúmeros elogios dos fãs. A atriz, que posou de biquíni, viajou para o local paradisíaco junto ao marido, o empresário Saulo Bernard, e o filho, Benji, de 6 anos.

"Sendo muito feliz no Havaí", publicou a artista na legenda da imagem, em que aparece sentada na areia, de frente para o mar. No clique, ela ainda usa um biquíni laranja e aparece sorridente, com o cabelo preso em um afro puff.

Nos comentários do post, inúmeros seguidores aproveitaram para enaltecer a beleza de Sheron. "Cenário lindo + bom fotógrafo + modelo linda = foto linda", avaliou um admirador. "Maravilhosa!", opinou outra. "Deusa!", disse um usuário. "Princesa em um reino tropical", afirmou uma fã, por fim.