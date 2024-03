Flora Matos - Reprodução / Instagram

Flora MatosReprodução / Instagram

Publicado 07/03/2024 11:37 | Atualizado 07/03/2024 11:41

Rio - Flora Matos, de 35 anos, foi alvo de críticas, nesta quarta-feira, ao dizer que pagaria o trabalho de um designer com "visibilidade". No X, antigo Twitter, a rapper havia dito que precisava de uma TAG — uma espécie de peça que ilustra o nome da artista — para sua nova turnê e incentivou que os profissionais enviassem algumas propostas para seu e-mail. No entanto, ao ser questionada, alegou que não desembolsaria qualquer quantia em dinheiro pelo serviço.

fotogaleria

"E o que a pessoa ganha? É um concurso cultural ou é pago?", quis saber uma internauta, curiosa. "Eu pretendo selecionar uma das TAGs para ser usada na próxima turnê. Então, a pessoa vai ganhar essa visibilidade, caso tenha o trabalho selecionado", explicou a artista.

Em resposta, seguidores afirmaram que a cantora era incoerente e resgataram um tweet realizado no mês de janeiro, onde Flora afirmava que cobraria um cachê de R$ 250 mil por seu show e criticava os contratantes que não estavam dispostos a pagar o valor.

"Nenhum dos manos que você conhece faz show por menos de R$ 250 mil. Nosso cachê de 2024 é esse. Pedimos aos contratantes que levem em consideração a nossa caminhada e façam parte de uma mudança coletiva de padrão comportamental machista, de achar que show de mulher tem que ser mais barato, como em todas as outras profissões. Vamos mudar o quadro", disse a artista, na ocasião.

"Pô! Vou cobrar R$ 250 mil e vou pagar com 'visibilidade'", ironizou um internauta ao republicar os posts. "'Senhor, vai pagar no crédito ou no débito?' 'É na visibilidade da Flora Matos'", ironizou outro, criando um diálogo bem-humorado. "Impressionante como a cara não treme", alfinetou um usuário. "Valoriza o próprio 'corre', mas abusa dos outros. Desaforo! Vou chegar no mercado e falar que vou pagar com visibilidade, devem aceitar", criticou uma seguidora.