Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Wanessa CamargoReprodução/Instagram

Publicado 07/03/2024 13:02 | Atualizado 07/03/2024 13:12

Rio - Wanessa Camargo foi criticada por Regis Tadeu no canal dele no Youtube. O especialista no mercado fonográfico disse que as músicas dela “são incapazes de transmitir sensações verdadeiras ao menos em quem possua nove neurônios em pleno funcionamento”.

fotogaleria

“Uma voz tão potente como um canário com laringite, uma presença de palco tão cativante como a de um pelicano de uma asa só, a Wanessa nunca conseguiu ocupar um lugar de relevância na indústria musical”, continuou.

Regis é crítico musical há 20 anos e destacou que a carreira de Wanessa foi impulsionada pelo pai, Zezé Di Camargo e definiu o repertório de canções da cantora como "músicas horríveis, composições patéticas, sem personalidade, sem alma".

“Os discos dela são desprovidos de qualquer emoção genuína, de uma profundidade artística. As imersões que a Wanessa Camargo fez dentro do pop, dance music e das baladas românticas foram e ainda são exemplos do que não deve ser feito para quem quer ter uma carreira sólida e relevante”, concluiu.