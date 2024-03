Marina Ruy Barbosa curte viagem de férias - Reprodução do Instagram

Marina Ruy Barbosa curte viagem de fériasReprodução do Instagram

Publicado 07/03/2024 13:55

Rio - Após o fim de "Fuzuê", Marina Ruy Barbosa curte as férias na Ilha de Canouan, no Arquipélago das Granadinas, no Caribe. No Instagram, a atriz de 28 anos tem dividido registros da viagem com os mais de 42 milhões de seguidores. Em um dos cliques publicados nesta quinta-feira, a ruiva aparece de maiô na praia toda sorridente. Já em outro, ela tira aquele cochilinho em uma espreguiçadeira.

Nesta quarta, Marina esbanjou beleza e boa forma ao posar de biquíni em frente ao espelho e em uma praia do local. Na ocasião, a atriz também tomou um bom drink. "As fotos ficaram (quase) ótimas!", escreveu a noiva do empresário Abdul Fares na legenda.

Nos comentários, famosos e fãs não economizaram nos elogios. "Linda", disse Dani Calabresa. "Tá maravilhosa", declarou Josie Pessoa. "Que linda", reagiu Leticia Spiller. "Essa mulher é desenhada", opinou um internauta. "Barbie Ruy Barbosa", brincou outro. "A perfeição existe e eu posso provar", pontuou uma terceira pessoa.