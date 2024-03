Wanessa Camargo reencontra família após expulsão no BBB 24 - Reprodução

Publicado 03/03/2024 15:30

Rio - Wanessa Camargo reencontrou a família após ser expulsa do "BBB 24", da TV Globo . O momento foi compartilhado pela equipe da cantora nas redes sociais e é possível ver a artista bastante emocionada ao se deparar com a mãe, Zilu Camargo, e com os filhos.

O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan", escreveu na legenda da publicação.

Nos comentários, a ex-BBB Gabi Martins, fez questão de prestar seu apoio. "Fique bem lindona! Brilhe muito aqui fora", disse. "Você merece todo amor", afirmou uma seguidora. "Curta os seus amores, minha linda", disse outra.

Wanessa foi expulsa do BBB 24 na tarde do último sábado (2) após Davi acusá-la de agressão. Na ocasião, a cantora, que estava visivelmente embriagada após a festa, teria feito movimentos com as mãos e um suposto soco teria atingido o baiano enquanto ele dormia. Yasmin, então, avisa que era o brother embaixo da coberta e Wanessa se desculpa. "Desculpa, Davi. Eu estou bem louca", relatou.

Após o ocorrido, Davi foi ao confessionário e pediu para que a produção avaliasse as imagens pois teria se sentido desrespeitado. "Se fosse eu ali eu queria só ver, velho. Se eu entrasse no quarto daquela forma e desse um tapa na perna dela, aí eu queria ver (...) Tô cheio ódio aqui", disse em conversa com Matheus.

Wanessa foi chamada no confessionário e logo depois a casa recebeu o aviso sonoro. "Atenção senhores, por favor arrumem os pertences da Wanessa e coloquem na despensa imediatamente. Atenção a todos, coloquem os pertences da Wanessa na despensa", disse a voz.