Arthur Aguiar celebra aniversário neste domingo (3)Reprodução

Publicado 03/03/2024 17:08

Rio - Arthur Aguiar utilizou as redes sociais, neste domingo (3), para celebrar seu aniversário. Em seu story do Instagram, o ator, que está completando 35 anos, aproveitou para refletir sobre o novo ciclo e agradeceu o carinho e mensagens que tem recebido.

"35 anos de muitos aprendizados, de muitas bençãos, de muitos erros, muitos acertos, de muitos altos e baixos e de muita vontade de querer cada dia ser melhor do que eu fui... Obrigado por todas as mensagens de amor e carinho", escreveu.

Em seguida, Arthur mostrou a cesta de café da manhã que recebeu da namorada, Jenny Santucci e contou que passou o dia ao lado da amada, do filho do casal, Gabriel, que nasceu no último dia 12 , além de Sophia, fruto de seu relacionamento com Maíra Cardi e de sua mãe, Katia Aguiar.