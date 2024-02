Arthur Aguiar mostra primeiro encontro de Sofia com Gabriel - Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2024 11:48 | Atualizado 18/02/2024 11:50

Rio - Arthur Aguiar se emocionou neste sábado (17), ao mostrar o primeiro encontro da filha Sofia, de 5 anos, com o filho recém-nascido, Gabriel. Através de um vídeo publicado nas redes sociais, o ator compartilhou o momento da pequena interagindo com o bebê no colo da mãe, Jheny Santucci.