Karoline Lima fala sobre mensagem ofensiva do ex-sogro de Léo PereiraReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2024 19:24 | Atualizado 19/02/2024 08:27

Rio - A modelo Karoline Lima se pronunciou depois do ex-sogro de Léo Pereira ter desdenhado de sua imagem e ameaçado o jogador. Neste domingo (18), foi repercutida uma mensagem do patriarca onde ele insultava tanto o rubro-negro quanto sua atual namorada, e ainda exigia R$ 30 mil para pagar a faculdade da filha. Apesar da publicação logo ter sido apagada, o post ganhou as redes e não fugiu à atenção de Karoline.

"Não é possível que não vai ter um dia que eu acorde e pense: 'nossa, tiraram meu nome da boca'. Por mim, meus amores, dava cada um a mão pro outro e ia todo mundo pra p*t* que p*riu. Vão arrumar o que fazer, gente. Vão lavar uma louça, fazer um churrasco, transar, sei lá. Eu sei que minha vida é muito gostosa de acompanhar, é entretenimento puro, quase uma comédia romântica ao contrário. Mas me dá um sossego, amor!", pediu a ex-mulher do jogador Éder Militão em seus stories.





A influencer também arrancou risadas de seus seguidores ao pedir indicações para realizar uma "blindagem espiritual". "Quem souber de um pastor, uma benzedeira ou uma igreja a domicílio, por gentileza, tô precisando de uma indicação. Quero que venha aqui pra fazer uma oração, uma blindagem espiritual. No Rio de Janeiro, se alguém tiver contato de um padre, uma freira, o papa... Manda aqui que vou amar", brincou Karoline.



O vídeo que provocou o desabafo da influenciadora foi gravado pelo próprio pai de Tainá Castro, a ex-mulher do zagueiro. Nele, o homem exibe a mensagem que enviou para o ex-genro: "Pegando o resto dos outros, né, pangaré? Sabe o quanto você me deve, me pague, ok? Pague, se não o bicho vai pegar para o teu lado. A faculdade da Tainá foi R$ 350 mil, me pague, seu viado, passa o pix ou vai para o esquema", escreveu Sérgio Castro em sua conversa com Léo.



Até a advogada de Karoline acabou falando sobre o assunto, informando que o genitor pode pegar de um a seis meses de detenção pela ameaça. "Ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, [tem como] pena detenção de um a seis meses ou multa. Essa intenção de ficar famoso às custas da Karol e do Léo pode sair mais caro, senhor. E sugiro fazer uma aula de gramática, além de comprar um espelho para olhar primeiro para dentro de sua casa", aconselhou a doutora Gabriela Garcia, que é inclusive madrinha da filha de Karoline, Cecília.