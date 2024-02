Juan Paiva e Mell Muzzillo participam do clipe de Xamã - Dan Delmiro / Agnews

Juan Paiva e Mell Muzzillo participam do clipe de XamãDan Delmiro / Agnews

Publicado 19/02/2024 08:15 | Atualizado 19/02/2024 08:59

Rio - Prestes a estrear em "Renascer", Xamã gravou um clipe na comunidade do Vidigal, na Zona Sul do Rio, neste domingo. Os atores Mel Muzzilo e Juan Paiva, que também estão no elenco do remake da novela, participaram do audiovisual do rapper. Em cliques feitos por um paparazzo, o cantor aparece em cima de uma moto e fazendo a barba. A produção será lançada em breve.

