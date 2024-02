Marta e Carrie Lawrence - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 18:26

Rio - Marta, jogadora da seleção brasileira e foi considerada seis vezes a melhor jogadora do mundo, completou 38 anos nesta segunda-feira (19). No Instagram, a atleta recebeu uma homenagem da namorada Carrie Lawrence, que compartilhou cliques de momentos marcantes juntas.

"Feliz aniversário para a pessoa que sempre coloca um sorriso no meu rosto, tenho muita sorte de compartilhar essa vida com você. Eu te amo", escreveu Carrie.Juntas há dois anos, Marta e Carrie se conheceram no Orlando Pride, clube norte-americano no qual Marta atua desde 2017.