Ingra desabafa sobre alimentação por sonda do filho caçulaReprodução

Publicado 19/02/2024 16:02

Rio - Ingra Soares utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (19), para desabafar sobre a alimentação por sonda do filho, Arthur, fruto de seu relacionamento com Zé Vaqueiro, que nasceu com má-formação congênita e segue internado desde o parto . Em seu story do Instagram, a influenciadora refletiu sobre a saúde do caçula.