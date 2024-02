Mariana Rios se afasta da folia no Carnaval - Reprodução Internet

Publicado 19/02/2024 13:57

"Acredito que todos temos uma missão aqui. Cabe a nós buscar por esse propósito ao longo da vida! Quão maravilhoso é quando nos encontramos dentro de nós mesmos, contribuindo assim para o crescimento de todos aqueles que estão a nossa volta! Abílio deixa um legado de inspiração, força e amor! Um ser humano que foi verdadeiro protagonista em sua vida", escreveu ela.

"No tempo que nos é dado por Deus, temos a chance de cativar as pessoas e plantar a semente da esperança em seus corações!Esse é o verdadeiro desígnio e Abílio o cumpriu brilhantemente! Que a espiritualidade e seu filho amado João Paulo, o recebam de braços abertos! Meu eterno carinho e admiração!", concluiu.

Nesta segunda, Mariana esteve no velório de Abilio no Salão Nobre do Estádio do MorumBIS, do São Paulo Futebol Clube, acompanhada do namorado, Juca. Luciano Huck e Otávio Mesquita também compareceram ao local para dar o último adeus ao empresário. O enterro será restrito aos familiares.