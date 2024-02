Gabi Martins exibe machucados após participar do Desfile das Campeãs, no Rio - Reprodução / Instagram

Gabi Martins exibe machucados após participar do Desfile das Campeãs, no RioReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 11:13 | Atualizado 19/02/2024 11:15

Rio - Gabi Martins, de 27 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para mostrar os machucados provocados pela fantasia utilizada nos desfiles do Carnaval 2024. A cantora, que foi musa da Vila Isabel, sexta colocada na competição entre as escolas de samba, relatou ainda estar enfrentando dores pelo corpo.

"Quero mostrar para vocês os meus machucados... Esses aqui [próximo aos seios] foram da roupa. Agora, o que mais dói, não sei se vocês conseguem ver, mas eu estou com um galo na cabeça, mas isso daqui foi porque tem um detalhe da fantasia que apertou", afirmou a loira ao mostrar os hematomas.

"Mas isso é normal. Todo ano eu fico, gente! Normal, a fantasia é assim mesmo, é Carnaval, curtição... Estou um pouco resfriada também, mas faz parte. Estou grata", ponderou a artista.

Na sequência, Gabi mostrou sua chegada à cidade de Belo Horizonte e revelou que pretende descansar para se recuperar. "O galo está aqui, a voz está rouca, os machucados estão aqui... Meu pé está doendo demais e o meu joelho também... Quase sem dormir", lamentou a cantora.