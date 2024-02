Gretchen posa ao lado dos irmãos, Angelo, Yara e Sula Miranda - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 09:39 | Atualizado 19/02/2024 09:49

Rio - Gretchen utilizou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar um registro do reencontro com Sula Miranda e seus outros dois irmãos, Angelo e Yara. O quarteto, que posou sorridente, esteve presente na festa em comemoração aos quatro anos de Bento, neto da cantora, fruto do relacionamento de Thammy com Andressa Ferreira.

"Aqui estamos nós. Os irmãos Miranda", celebrou a rainha do bumbum ao publicar a foto dos quatro no Instagram. Na imagem, Gretchen veste um conjuntinho de crochê, enquanto Sula aparece em um vestido preto. Discretos, Yara utilizou uma blusa branca junto à uma calça legging, e Angelo apostou nos jeans.

Na rede social, Gretchen ainda aproveitou para apresentar o irmão aos seguidores. "Para quem ainda não tinha visto meu irmão, agora vão saber que sou mais parecida com ele do que com as minhas irmãs", pontuou a artista ao posar abraçada com Angelo. "Lindo, né?!", concluiu.