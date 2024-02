Vitória Strada na festa de Fuzuê - Webert Belicio/ Agnews

Publicado 19/02/2024 22:12

Rio - O elenco de "Fuzuê", atual novela das sete da TV Globo, se reuniu, nesta segunda-feira (19), em uma festa na Zona Norte do Rio. Vitória Strada e Douglas Silva foram alguns dos nomes que marcaram presença no evento.

fotogaleria

Além deles, Talita Younan, Heslaine Vieira, Michel Joelsas, Anna Rita Cerqueira, Gui Anacleto, Guilhermina Linanio e Cinnara Leal, Val Perré, Walkiria Ribeiro, Gabriel Mandergan, Déo Garcez e Ruan Aguiar também fizeram questão de celebrar a trama, que está em sua reta final.

No lugar de "Fuzuê", entra "Família é Tudo", de Daniel Ortiz. A trama, que conta com Rafa Kalimann e Juliana Paiva, aborda as relações familiares.