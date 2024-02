Anitta compartilha bastidores do último dia de Carnaval e passa mais de 24h acordada - Reprodução / Instagram

Anitta compartilha bastidores do último dia de Carnaval e passa mais de 24h acordada Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 19:41 | Atualizado 19/02/2024 20:06

Rio - Anitta, de 30 anos, publicou nesta segunda-feira (19), um vídeo em seus redes sociais, em que mostra a sua rotina na maratona de Carnaval no último sábado (17). Cantora iniciou o dia às três da manhã e só terminou às 6h do dia seguinte.

fotogaleria

Nas imagens, a artista mostra que ficou mais de 24h sem dormir. Pela manhã, Anitta se arrumou, tirou fotos com o figurino inspirado na escola de samba Mangueira e se apresentou no "Bloco da Anitta". Depois, foi para sua mansão, onde curtiu um churrasco e piscina com a família durante a tarde.Anitta voltou a se arrumar, tirou fotos com mais dois figurinos e seguiu para a Marquês de Sapucaí, onde homenageou os 40 anos do sambódromo durante a noite. Ainda na Avenida, a cantora realizou um show fechado em camarote durante madrugada. Para fechar o dia agitado, a carioca foi acompanhada de amigos tomar um banho de mar.