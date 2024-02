Lexa se emociona ao reencontrar cliente da padaria que trabalhava - Reprodução de vídeo

Publicado 19/02/2024 14:36

Rio - Lexa se emocionou ao ser abordada na Marquês de Sapucaí por um cliente da padaria que trabalhava, antes da fama. A cantora compartilhou, no Instagram, nesta segunda-feira, um vídeo do reencontro deles e contou que o senhor era a pessoa que mais comprava com ela no estabelecimento.

"Deus é muito perfeito, né? Há 12 anos, eu era padeira e ele sempre comprava pão comigo, dizia que eu era a atendente mais simpática e carinhosa... 12 anos depois, no meio de uma maratona de shows, rainha da bateria e blocos, eu o reencontrei por um acaso", escreveu a cantora.

No vídeo, Lexa demonsta surpresa ao ver o moço. "Não estou acreditando que é você. Eu vou chorar. Mãe, ele me conhece de quando eu era padeira. Ele comprava comigo. É a pessoa que mais comprava comigo. Que bom te ver", disse a artista.

