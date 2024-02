Jojo Todynho dá aula de autoestima - Reprodução

Publicado 19/02/2024 19:18

Rio - Jojo Todynho utilizou as redes sociais, nesta segunda-feira (19), para dar aula de autoestima. Nos stories de seu Instagram, a influenciadora apareceu com os cabelos naturais e ressaltou a importância do amor-próprio.

"Já se amou hoje? Se não, comece agora... É muito importante você entender que ninguém além de você mesmo pode fazer algo por você", afirmou.

No começo do mês, Jojo impressionou os seguidores após compartilhar em post, junto com seu personal, Moises Carvalho, o antes e depois de sua cirurgia bariátrica e mudança de hábitos. No vídeo, a influenciadora apareceu fazendo exercícios na academia. "Quem fala que não viu mudança, precisa urgentemente ir em um oftalmologista", disse um fã.

Confira: