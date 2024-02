Sammy desaprova vídeo de Pyong Lee fazendo 'trend dos palavrões' com o filho - Reprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 18:56 | Atualizado 19/02/2024 19:13

Rio - Sammy Sampaio desabafou nesta segunda-feira (19), após seu ex-marido Pyong Lee publicar um vídeo, nas redes sociais, com o filho, Jake, fazendo a "trend dos palavrões". A tendência que viralizou, deixa as crianças sozinhas para que elas possam dizer as palavras proibidas que conhecem. Porém, a influenciadora disse discordar desse conteúdo.

No vídeo de Pyong, Jake se mostra confuso com o que deveria fazer e não fala nenhum palavrão. Nos comentários, os seguidores elogiaram a educação do pequeno. Logo, Sammy decidiu realizar a mesma trend, só que pedindo para que ele dissesse as palavras mais bonitas que ele conhece.

"Palavrão na minha casa? NÃO", falou Sammy.



"Quem acompanha perfis sobre educação respeitosa vai ver que é unânime: todo mundo da educação respeitosa está criticando essa trend porque ela não é legal. Se coloque na posição da criança. Não reforça coisas boas, não é legal. Jake não sabia o que era palavrão, eu tive que ensinar hoje, porque ele gravou essa trend e veio me perguntar. Não faça isso com as suas crianças, não é legal", disse a mãe de Jake no Stories do Instagram.



Após a crítica da ex-mulher, Pyong mandou uma indireta onde internautas entenderam ser para Sammy. "Vocês nunca me viram participando de uma guerra na internet, mas acho que vão ver em breve. Tem gente que pede".

