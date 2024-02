Rafaella Justus - Reprodução / Instagram

Rafaella JustusReprodução / Instagram

Publicado 19/02/2024 13:04 | Atualizado 19/02/2024 13:10

Rio - Rafa Justus , de 14 anos, usou as redes sociais, neste domingo, para compartilhar um novo vídeo do pós-operatório de sua rinoplastia. No registro, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus aparece com uma fita micropore no nariz e faz caras e bocas ao som da música "Valerie", de Amy Winehouse.