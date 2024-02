Jade Picon se exercita na Barra da Tijuca - Dilson Silva / Agnews

Publicado 19/02/2024 11:35

Rio - Figurinha carimbada em praia no Rio, Jade Picon retomou os treinos de futevôlei nas areias da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, após curtir o desfila das campeãs, na Marquês de Sapucaí, e ter um contratempo em uma viagem. De biquíni preto, influenciadora digital exibiu as curvas durante a atividade física e mostrou muita habilidade no esporte, nesta segunda-feira.

Momentos antes, no Instagram, a irmã de Leo Picon explicou que faria um trabalho no exterior. Mas para chegar ao local precisaria pegar quatro voos. No primeiro, deu tudo certo e ela chegou em São Paulo. No entanto, o perrengue começou logo depois. "Cheguei em São Paulo. o primeiro voo que era para ser a meia-noite e meia, passou a ser quatro e meia da manhã. Atrasou muito. Deu tudo errado ou deu o que era pra dar. Então, o que que ia acontecer? Não ia conseguir o último voo a tempo de fazer o trabalho".

Jade, então, decidiu voltar para sua casa no Rio. "Peguei um voo para o Rio, às 5h... Claro que eu estou chateada por ter perdido o trabalho, a oportunidade, mas é isso, né, gente? Dependendo do ângulo, todo problema é uma bênção. Não sou de reclamar", comentou. Passado o perrengue, ela decidiu ir à praia. "Vou à praia, jogar meu futevôlei, dar um mergulho no mar. E agradecer por tudo, pela na vida. Às vezes, a gente não entende certas coisas, mas tudo acontece como deve ser".