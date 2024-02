Rafa Justus exibe resultados de cirurgias no nariz em postagem de aniversário para Ana Paula Siebert - Reprodução/Instagram

Rafa Justus exibe resultados de cirurgias no nariz em postagem de aniversário para Ana Paula SiebertReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2024 21:47 | Atualizado 18/02/2024 21:49

Rio - A influencer Rafa Justus, de 14 anos, apareceu com seu nariz novo pela primeira vez em uma publicação de aniversário para a modelo Ana Paula Siebert. Neste domingo (18), a jovem confirmou que realmente passou pelo procedimento e revelou os primeiros resultados da cirurgia ao se declarar para a madrasta.

"Cheiro de spoiler chegando... Será que é do nariz novo?", atiçou em seus stories do Instagram. Pouco depois, Rafa acabou com o mistério e se declarou para Ana Paula: "FELIZ ANIVERSÁRIO, PAULAA! Dia da pessoa com a melhor vibe, que torna tudo melhor com sua alegria e luz. Minha parceira de 'skin care', moda, make, fofoca, e de vida. Sou muito grata por ter você ao meu lado, só quem te conhece sabe o privilégio. Você é a melhor 'boadrasta' que eu poderia ter. Te amo demais, obrigada por tudo. Aproveita muito seu ano e conte comigo pro que precisar. Nós duas pra sempre", escreveu.

Nos posts, a filho do apresentador Roberto Justus surge com o nariz coberto de esparadrapos, posando agarradinha com a atual mulher de seu pai. A influenciadora é fruto do antigo casamento do empresário com a atriz Ticiane Pinheiro. Ela também é irmã de Fabiana Justus, que começou uma batalha contra a leucemia no começo deste ano. Ana Paula Siebert completou 36 anos de vida neste domingo (18) e aproveitou para celebrar a data especial dentro da Sapucaí, após ter assistido o desfile das campeãs. "HAPPY BIRTHDAY TO ME! Uma noite memorável comemorar a virada do meu aniversário na Sapucaí, ao lado de pessoas queridas e com essa energia surreal!", exclamou em seu perfil. A advogada ainda compartilhou diversos detalhes da festa, que aconteceu dentro de um dos camarotes do Sambódromo e contou até com um bolo cintilante.