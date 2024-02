Paolla Oliveira e Diogo Nogueira se arrumam pra prestigiar o desfile das campeãs, na Sapucaí - Reprodução/Instagram/Erik França

Publicado 18/02/2024 17:47

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados deste Carnaval por conta de sua performance impactante como rainha de bateria. Neste sábado (17), a atriz voltou a impressionar a web com seu look para assistir o começo do desfile das campeãs, tomando a avenida no final da noite com a Grande Rio.