Isis Valverde completa 37 anos e comemora aniversário com o noivo, Marcus BuaizReprodução/Instagram

Publicado 18/02/2024 20:49

"Amor, cumplicidade, e saudades de quem se ama e não pode estar pertinho! GRATIDÃO seria a palavra pra esse universo imenso que me guarda! Sou grata e muito feliz com tudo que vem me sendo concedido, AMÉM", escreveu a influenciadora na legenda da publicação. No post, Isis surge soprando uma velinha no restaurante onde os famosos celebraram, mostrando de relance que recebeu jóias da grife 'Tiffany & Co.' como presente do amado. Ela também incluiu um clipe de sua reação emocionada ao receber uma cartinha de aniversário de amigos e familiares, e um print de sua conversa de vídeo com o filho, Rael, que teve que parabenizar a mãe à distância este ano. A artista está na metrópole americana para as gravações de um filme internacional.Seguidores correram para os comentários para admirar o gesto de amor e a dedicação do ex-marido da cantora Wanessa Camargo: "Esse homem é um lorde. Parabéns, Isis, vocês são lindos juntos! Parecem aqueles casais de série americana que tem um amor pra vida inteira", contou uma pessoa. "Tão bom recomeçar e viver um amor que realmente merecemos! Esse namorado faz o impossível para estar ao seu lado, vocês merecem muito tudo isso", afirmou outra. "Acho que nunca tinha visto a Isis tão apaixonadinha como agora, e olha que eu acompanho ela há anos. O noivo dela parece cuidar e mimar ela demais, né?", indagou uma terceira. "Felicidades pra vocês dois! Casal de milhões. Vocês merecem o mundo!", exclamou mais uma.