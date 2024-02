Neymar elogia apresentação de Anitta na Sapucaí - Reprodução / Instagram

Publicado 18/02/2024 13:33

Rio - Neymar, de 32 anos, comentou neste domingo (18), o vídeo da apresentação de Anitta na Sapucaí no Desfile das Campeãs na noite de ontem. O jogador deixou um elogio no post da cantora no Instagram, dizendo que ela é a maior artista do nosso país.

"A maior artista que o Brasil já teve", disse Neymar.Anitta brilhou no espetáculo de celebração aos 40 anos da Sapucaí. Logo no início, ela desfilou ao lado do tio Aluísio Machado, conhecido como Capoeira, que é integrante da Velha-Guarda do Império Serrano. Foi ele quem a levou para conhecer a Sapucaí ainda pequena. Durante o percurso, Anitta deixou o familiar e encontrou Zeca Pagodinho no palco, com quem dividiu os vocais. Em seguida, os dois se juntaram a Alcione. Neguinho da Beija-Flor também participou da apresentação, que antecedeu o desfile das campeãs do carnaval carioca. Não é a primeira vez que Neymar enaltece Anitta . Em setembro do ano passado, o jogador comemorou a vitória de Anitta no VMA e aproveitou para alfinetar seu público pelos stories. "Nós temos que começar a dar mais valor às nossas crias brasileiras... Parabéns @anitta por levar a nossa música e o nosso país ao topo do mundo".