Vestido de Anitta arrebenta durante showReprodução de vídeo

Publicado 18/02/2024 08:12 | Atualizado 18/02/2024 12:22

Rio - Anitta, de 30 anos, passou um perrengue com o figurino durante sua apresentação no desfile comemorativo aos 40 anos da Marquês de Sapucaí, na noite deste sábado. O vestido da Poderosa arrebentou enquanto ela dançava e cantava a música "Alguém me Avisou" , de Dona Ivone Lara. A cantora não de abalou com a situação, prendeu parte do look embaixo do braço e continuou o show.

A artista, inclusive, brilhou no espetáculo. Logo no início, ela desfilou ao lado do tio Aluísio Machado, conhecido como Capoeira, que é integrante da Velha-Guarda do Império Serrano. Foi ele quem a levou para conhecer a Sapucaí ainda pequena. Durante o percurso, Anitta deixou o familiar e encontrou Zeca Pagodinho no palco, com quem dividiu os vocais. Em seguida, os dois se juntaram a Alcione. Neguinho da Beija-Flor também participou da apresentação, que antecedeu o desfile das campeãs do carnaval carioca.

"Impossível explicar a emoção de desfilar nesse enorme palco que é a Sapucaí ao lado dessas lendas da música! Viva os 40 anos da Sapucaí! Viva o Carnaval! Viva o Brasil!", afirmou Anitta no Instagram.

Sem climão com stylist

Em vídeos publicados no Instagram Stories do GQ da Anitta, Anitta negou que tenha demitido o personal stylist Daniel Ueda após seu vestido arrebentar na Sapucaí. "Para quem está falando que eu bati, que eu acabei de demitir o meu stylist por causa da roupa que abriu, eu não sou nem maluca de demitir a pessoa que fez esses looks espetaculares do meu carnaval. Não teve climão. Ele que ficou mal, mas não tem que ficar mal, porque acontece. O lookinho dos sonhos arrebentou só porque a gente pegou mais forte, no calor da emoção... Não tem ninguém melhor que esses stylist. Eu não sou nem maluca de tratar ele, mandar ele embora por causa de um negocinho que abriu na hora ali. Ah, eu também dou um jeito, segurei. Fiquei feliz, estava nem aí. Se eu ficasse pelada, eu tinha arrumado um jeito, viu? Tinha pegado o paletó de alguém, do meu tio, que estava ali do lado", comentou ela, que celebrou sua apresentação.

"Amo Zeca Pagodin, amo Alcione, Neguinho da Beija-Flor. Foi perfeito, gente. Amo vocês, amei o convite, o lugar de credibilidade, de respeito, de tudo que me colocaram aqui hoje... E não deu nada de errado na minha cabeça, na minha cabeça foi tudo perfeito. Muito obrigado", completou.

Rebateu críticas por uso de playback

Na mesma rede social, Anitta rebateu as críticas por ter usado playback durante o espetáculo e explicou que a decisão partiu da organização do show. "Pra quem tá falando que o negócio foi playback, todo mundo fez playback. Foi uma decisão de quem organizou o show e todo mundo fez playback. Quer me assistir ao vivo é só vir num show meu, mas ainda assim você vai achar que é playback porque a minha voz é um veludo, amor, tá?. A fono aqui que não me deixa mentir, né fono? A Pri. A voz é um veludo viu ente. Ao vivo é a mesma coisa que gravado, é aquelas coisa, né?", disse a Poderosa.