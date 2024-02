isis Valverde comemora aniversário de 37 em NY com Marcus Buaiz - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 16:27 | Atualizado 17/02/2024 16:28

Isis Valverde atualizou seu perfil no Instagram neste sábado (17) para comemorar seu aniversário de 37 anos. A atriz revelou que o noivo, Marcus Buaiz, viajou até Nova York, nos Estados Unidos, para surpreendê-la na data especial.

A artista abriu um álbum de fotos do seu dia especial e fez uma reflexão sobre completar mais um ano de vida. "Hoje dou mais um passo rumo ao meu autoconhecimento. Me olhei no espelho e vi maturidade e um pouco de inquietude. Quanto mais o tempo passa mais certa fico de que ele é curto demais para conseguirmos fazer tudo que essa vida nos permite!", iniciou a artista.

"E isso me excita. Corro ao lado deste tempo selvagem, desenfreado e vejo que alguns desejos profundos tenho conseguido alcançar! Me apaixono cada vez mais pela vida e por suas imperfeições, me aceito cada vez mais e sinto que estar completa é algo impossível e infeliz de se alcançar!", acrescentou Isis.

"Me sinto incompleta e a incompletude me traz paz, estou viva para plantar, me sinto uma eterna rosa a desabrochar e que lindo jardim estou construindo", destacou.

Por fim, Isis Valverde fez um agradecimento especial aos amigos, familiares e ao noivo. "Obrigada aos meus amigos que trazem cor para os meus dias. Agradeço à minha família, porque sem eles eu não seria a mesma Isis! Agradeço à minha mãe, que sempre esteve ao meu lado. Obrigada ao meu amor que veio de tão longe para estar pertinho de mim. Obrigada ao meu filho, que me ensina cada vez mais o que é o amor, me tornando uma pessoa melhor e mais humana a cada dia!", afirmou. "Feliz ano novo para mim. O aniversário mais inesperado e perfeito que já tive!".