Poliana Rocha é casada com Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha é casada com LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 11:20

Poliana Rocha abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram na sexta-feira (16) e interagiu com os seguidores. A jornalista, que é casada com Leonardo, aproveitou para dar conselhos amorosos.

Nos Stories, um internauta perguntou se deveria confiar no amor novamente. A influenciadora, que já perdoou traições do marido, deu dicas de como superar a situação.

"Trabalhe a confiança em você, dê tempo ao tempo até você se equilibrar, reviva sempre bons momentos e não crie expectativas em relação ao seu parceiro!!!! Aos poucos, você vai resgatando esse sentimento lindo: o amor", respondeu Poliana.

Casada há quase 30 anos com o cantor sertanejo, Poliana é mãe de Zé Felipe e já falou abertamente sobre as traições do marido. De acordo com a influencer, seu sonho era ter uma família e enfrentou muitas situações difíceis para construir a própria.

Print de Poliana Rocha Reprodução/Instagram