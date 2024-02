Eyshila publica foto com o filho Lucas Santos - Reprodução/Instagram

Publicado 17/02/2024 10:11 | Atualizado 17/02/2024 10:48

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou uma foto ao lado do herdeiro e afirmou que os dois estão juntos em São Paulo. "E aqui estamos nós. Juntos e misturados na nossa linda São Paulo. Nessa vida o que importa é isso: estarmos perto de quem amamos. O resto é fake news", escreveu na legenda.

Os rumores de que o filho de Eyshila e o pastor Odilon Santos estava em uma clínica espiritual começou após uma publicação do site O Fuxico Gospel. De acordo com o portal, Lucas estaria passando períodos sem acesso ao celular ou internet para se reconectar com sua fé.

Lucas Santos vivia nos Estados Unidos há cerca de cinco anos e voltou ao Brasil no final do ano passado. Ele se afastou da web e encerrou as atividades de seu perfil no Instagram, em que postava conteúdos como drag queen.