Renato Cariani vira réu por tráfico de drogas - Reprodução/Instagram

Renato Cariani vira réu por tráfico de drogasReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 19:10 | Atualizado 16/02/2024 19:24

A Justiça de Diadema, no ABC Paulista, recebeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo e o influencer fitness Renato Cariani se tornou réu por suspeita de tráfico de drogas. Mais quatro pessoas também foram denunciadas pelo crime: Roseli Dorth, Fabio Spinola Mota, Andreia Domingues Ferreira e Rodrigo Gomes Pereira.

Cariani, que acumula mais de 7 milhões de seguidores no Instagram, está sendo acusado pela Polícia Federal de ter usado uma empresa para falsificar notas fiscais de vendas de produtos para multinacionais farmacêuticas, enquanto os insumos não iam para essas empresas.

De acordo com a investigação, os produtos eram desviados para a fabricação de cocaína e crack. As drogas seriam destinadas para abastecer uma rede criminosa de tráfico internacional comandada por facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Renato Cariani é sócio com Roseli da Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda., empresa para venda de produtos químicos em Diadema, Grande São Paulo. Ainda segundo a PF, eles teriam conhecimento e participavam diretamente do esquema criminoso.

A investigação afirma ter obtido provas do envolvimento deles através de interceptações telefônicas e troca de mensagens feitas com autorização judicial. Como medida cautelar, os cinco devem entregar os passaportes em 24 horas e também estão proibidos de sair do país.