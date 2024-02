Lilia Cabral em festa da equipe de 'Fuzuê' - Reprodução/Instagram

Lilia Cabral em festa da equipe de 'Fuzuê'

Publicado 16/02/2024 15:30

“Fuzuê” está chegando oficialmente ao fim e a equipe da novela da Globo decidiu fazer uma comemoração. Durante a confraternização com os profissionais envolvidos no projeto, a atriz Lília Cabral aproveitou para falar sobre a briga que aconteceu nos bastidores da produção.

Em vídeo que está circulando nas redes sociais, a artista fez um discurso descontraído e pediu desculpas pelos gritos. “Então, assim, a gente só tem a agradecer mesmo, desculpa qualquer coisa, eu sei que vocês me amam, apesar dos berros e mandar calar a boca, mas eu sei que vocês me amam. E o pior de tudo, é que eu não vou mudar”, declarou. Confira:

A Lilia Cabral pedindo desculpas pelos berros dizendo que sabe que eles a amam e que ela nao vai mudar. É MUITO MARAVILHOSA. #Fuzue pic.twitter.com/7Ep96kWVK9 — Sérgio Santos (@ZAMENZA) February 16, 2024

Recentemente, a Lilia Cabral teria se irritado com o falatório da equipe durante as filmagens de uma cena. De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a intérprete de Bebel estava gravando uma cena com Marina Ruy Barbosa e Leopoldo Pacheco quando a situação aconteceu.

Após encerrar suas falas, Lilia teria começado a gritar com a equipe da novela e afirmado estar "saturada" dos falatórios nos bastidores. A artista também teria dito que as conversas por trás das câmeras eram uma falta de respeito com os atores, coisa que nunca tinha acontecido em seus projetos anteriores na emissora.