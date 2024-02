Mari Gonzalez e Jonas - Reprodução / Instagram

Mari Gonzalez e Jonas Reprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 13:22

Nesta sexta-feira (16), a ex-BBB Mari Gonzalez completa 30 anos e recebeu uma homenagem especial do influencer Jonas Sulzbach. Embora tenham terminado o noivado, a dupla de famosos segue demonstrando seu amor. Assim, o muso fitness não poupou palavras para parabenizar a ex.

Em seus Stories do Instagram, Jonas escreveu: "E hoje é seu dia! 30 aninhos, hein? Parabéns! Você merece toda felicidade do mundo e estou aqui sempre na torcida para te ver bem, te ver feliz e conquistando seus sonhos", começou o ex- BBB. Na publicação, o famoso fez uma montagem com diversos cliques ao lado de Mari.

"Te amo muito, viu? E tenho certeza que esse será um novo ciclo e muito especial na sua vida", acrescentou Jonas em sua mensagem, evidenciando o carinho e admiração que ainda nutre pela influencer. A declaração não passou despercebida pelos seguidores de Mari Gonzalez, que pediram pela volta do ex-casal.

“Eu fico passada com isso! Passaram anos-luz juntos e na hora de casar…separaram!”, refletiu uma usuária. “As vezes amar é deixar ir…”, afirmou outra. “O aniversário é da Mari, mas o pedido é meu: VOLTEM”, sugeriu uma terceira. “Perdoa logo esse chifre”, pediu mais uma.