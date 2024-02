Alezinho é filho de Ana Hickmann com Alexandre Correa - Reprodução / Instagram

Alezinho é filho de Ana Hickmann com Alexandre CorreaReprodução / Instagram

Publicado 16/02/2024 10:37

Ana Hickmann emitiu uma nota, por meio de sua assessoria, repudiando as recentes atitudes de seu ex-marido, Alexandre Correa. O empresário, réu por violência doméstica, estaria utilizando o filho deles, Alezinho, como testemunha a seu favor no processo de divórcio.

“Alexandre Correa submete novamente o filho a um constrangimento e indica a criança, de 9 anos, como testemunha a seu favor. Destaca-se que o menor não estava presente no momento da agressão física", afirmou o comunicado, que também acusa o empresário de atrasar o processo.

De acordo com a defesa de Ana Hickmann, Alexandre forneceu um endereço em que não pode ser localizado pelos oficiais de justiça. A ação estaria tumultuando o andamento do processo e ,segundo a equipe, demonstra falta de compromisso, podendo prejudicar o processo judicial.

A defesa de Alexandre Correa, por sua vez, contra-atacou a apresentadora. Após Ana ter acusado o famoso de vigiá-la na porta de casa, ele rebateu: “ É mentira [...] Eu estava do lado de fora, em uma rodovia, esperando meu pai, de 82 anos, sair para me levar embora para São Paulo, pois eu fui deixar o meu filho em Itu", alegou ele.

Além disso, o empresário revelou que a ex-mulher teria viajado com o filho em período escolar: “Eu recebo do celular do Eduardo Guedes, às 19h52 de hoje, dia 15 de fevereiro, três mensagens escritas pelo meu filho [...] dizendo que ele estava em Paraty, ele foi em viagem com a mãe e com o Eduardo Guedes”, afirmou ele, revelando que o garoto tinha aula e seria “alienação parental”.