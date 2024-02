MC Daniel recuperada carro roubado - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 20:39 | Atualizado 15/02/2024 21:52

O cantor MC Daniel usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira (15) para informar que recuperou seu carro de luxo. O veículo, avaliado em mais de R$ 700 mil, foi roubado na Zona Sul do Rio de Janeiro, nesta madrugada.

“Tem coisas que não precisa entrar em detalhes, entendeu família, mas está tudo bem, está tudo certo", declarou o artista nos Stories do Instagram. Em seguida, ele garantiu que todos de sua equipe que estavam presentes no momento do crime também estão bem. "Tudo recuperado".

"Obrigado pelo carinho com Fafá, te amo Rio de Janeiro, terceira vez que acontece, terceira vez que devolvem", acrescentou.

Em seguida, o Falcão do Funk, como é conhecido pelos fãs, contou que todas as vezes que foi roubado, teve seus pertences recuperados. "Dinheiro e fama não compra respeito, principalmente de quem tem poder e não depende disso", afirmou. "Respeito e a admiração é recíproca por TODOS, independente do que faça, meu propósito é ajudar quem precisa".