Jojo Todynho fatura cachê milionário para estrelar campanha em Nova York Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 10:11 | Atualizado 16/02/2024 10:40

A cantora Jojo Todynho está no auge da carreira e rindo à toa! Isso porque a famosa acaba de fechar um contrato milionário como garota propaganda e a coluna Daniel Nascimento revela com exclusividade o valor que a funkeira recebeu. O acordo com marca de produtos de limpeza estabelece uma parceria de pouco mais de um ano com a artista.



Embolsando cerca de 1,5 milhões de reais, a famosa viajou para Nova York, Estados Unidos, para o lançamento com a equipe da marca Veja Limpeza, que decidiu lançar uma linha de produtos com a imagem da cantora estampada no rótulo, na cidade norte-americana.



Fontes informaram à coluna que Jojo está super feliz com a parceria e o sentimento é recíproco para a empresa. Para quem não sabe, a funkeira se esforça para poder fazer dar certo tudo que ela anuncia, prometendo atrair a atenção dos consumidores com sua presença marcante.



A previsão é que saiam outros produtos com a cara da Jojo, sendo um movimento estratégico para alavancar a visibilidade e a aceitação da marca no mercado. A empresa já vem elogiando a cantora e, com a imagem carismática da ex-A Fazenda associada aos produtos, eles buscam conquistar novos consumidores.