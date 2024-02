Após polêmica, ex-BBB detona Claudia Leitte na web: 'Respeite o axé' - Foto: Reprodução

Após polêmica, ex-BBB detona Claudia Leitte na web: 'Respeite o axé' Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 11:39 | Atualizado 16/02/2024 11:47

O ex-participante do BBB 1, André Gabeh, deu o que falar ao criticar Claudia Leitte nas redes sociais. O roteirista escreveu uma carta aberta acusando a cantora de desrespeitar a cultura do axé music. Isso porque, recentemente, viralizou um vídeo da famosa substituindo “Iemanjá” por “Yeshua” (Jesus) em uma música.



Em seu texto, Gabeh questiona a compreensão de Claudia Leitte sobre o significado do axé. “Que raiva, meu Deus!”, começou ele. “Você é cantora de um gênero chamado axé music [...] Axé é vida, força, poder. Axé é o amém do povo preto, É também o nosso 'Deus te abençoe', o nosso 'que sua vida seja plena e abundante'. Respeite isso”, pediu ele.



O ex-BBB também critica a postura da cantora em relação às divindades afro-brasileiras. “Você faz sucesso se fingindo de baiana, se fingindo de cantora, se fingindo de afro-loira graças ao axé music.[...] Vigia, varoa. Vigia muito atentamente e pare de fazer a pêssega ungida”, detonou. A cantora nasceu em São Gonçalo (RJ), embora tenha feito sucesso em Salvador (BA).



Além disso, Gabeh faz uma análise sobre a presença de cantoras brancas no gênero. “Você e seus fãs, que apoiam a sua palhaçada de trocar Yemanjá por ‘só louvo meu rei Yeshuá’, precisam tomar vergonha em suas caras lactósicas [...] não menospreze uma cultura totalmente eclipsada que te, infelizmente, consagrou”, afirmou ele.



Em seguida, ele pediu que a cantora mudasse seu repertório. “Se componha, obreira. Cante Gospel. Cante louvores. [...] Ficará maravilhosa com tailleurs e terninhos de tecido brilhante cantando versões de 'entra na minha casa, entra na minha vida...'. Força guerreira. Tem que ter gogó. Tens gogó? Então vá", aconselhou ele, em tom irônico.

Confira abaixo o texto na íntegra:

