Bruno Gagliasso tira a barba e brinca com término de MatteusReprodução/X/Globoplay

Publicado 16/02/2024 17:44 | Atualizado 16/02/2024 17:55

Bruno Gagliasso surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira (16) sem barba e brincou com a situação de Matteus, participante do BBB 24 que enfrentou o fim do relacionamento após passar pela mesma mudança no visual.

O ator, que é casado com Giovanna Ewbank, exibiu a mudança em publicação feita no X, antigo Twitter, e brincou: “Não contem pra Giovanna que eu fiz isso. Tô com medo de acontecer comigo o que rolou com o Matteus Alegrete”.

Não contem pra Giovanna que eu fiz isso. Tô com medo de acontecer comigo o que rolou com o Matteus Alegrete pic.twitter.com/d2pVUEv9kt — Bruno Gagliasso (@brunogagliasso) February 16, 2024 O novo visual de Gagliasso agradou os fãs. "A pessoa com uma lata dessa, fica se escondendo atrás de barba. Bem melhor", elogiou um. "Se você raspar a sobrancelha, o cabelo e barba mesmo assim irá continuar gato", disse outra. "Esse é o Bruno das novelas nos anos 2000", comparou mais uma. O novo visual de Gagliasso agradou os fãs. "A pessoa com uma lata dessa, fica se escondendo atrás de barba. Bem melhor", elogiou um. "Se você raspar a sobrancelha, o cabelo e barba mesmo assim irá continuar gato", disse outra. "Esse é o Bruno das novelas nos anos 2000", comparou mais uma.

Na tarde da última quinta-feira (15), Deniziane decidiu colocar um ponto final em sua relação com Matteus e muitos internautas especularam que a decisão foi influenciada pela mudança do visual do estudante de Engenharia Agrícola.