Arthur é filho de Zé Vaqueiro e Ingra SoaresReprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 17:01

Ingra Soares usou as redes sociais nesta sexta-feira (16) para falar da melhora do quadro de Arthur, filho mais novo com Zé Vaqueiro. O bebê, de cinco meses, nasceu com síndrome de Patau ou trissomia do cromossomo 13.

Nos Stories do Instagram, a influencer publicou uma foto do filho fantasiado de pirata para o Carnaval na UTI. "O milagre de Deus existe. E você é a prova viva meu amor, te amo", escreveu na legenda.

Ingra se emocionou ao falar sobre a melhora do quadro do herdeiro e relembrou o período em que ele passou entubado. "Se a gente não tivesse tanta fé, a gente já tinha desistido. Ver meu filho assim, tão lindo e tão bem é a prova que a gente precisa ter paciência e esperar os planos de Deus", afirmou nos Stories.

Ainda segundo a companheira do cantor, Arthur está cada vez mais próximo de receber alta hospitalar. "Vamos proporcionar tudo para ele ficar bem, para ter uma vida, tranquila, agradável, feliz. Não sei explicar o meu sentimento publicando uma foto dessas. A palavra hoje é essa: 'Esperem o momento de Deus, não se apressem'", completou.