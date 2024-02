Danilo Gentili detona ex-presidente Jair Bolsonaro - Reprodução/Instagram/X

Danilo Gentili detona ex-presidente Jair BolsonaroReprodução/Instagram/X

Publicado 16/02/2024 16:36

Danilo Gentili usou as redes sociais na última quinta-feira (15) para criticar o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro (PL), por convidar os apoiadores para uma manifestação marcada para o dia 25 de fevereiro. O apresentador do SBT já apoiou publicamente o político.

O apresentador compartilhou no X, antigo Twitter, um vídeo do ex-presidente convocando seus apoiadores para um "ato pacifico" na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação teria como defesa o "estado do Estado Democrático de Direito".

"Pessoal, apareçam lá pra defender esse mentiroso. Se der alguma merda ele vai tirar o corpo fora, dizer que nunca pediu pra ninguém ir lá e você que se foda. Igual ele fez com quem atendeu o chamado da narrativa dele dia 8 de janeiro. Esse velho mentiroso é um embuste", declarou Gentili no X.

Pessoal, apareçam lá pra defender esse mentiroso. Se der alguma merda ele vai tirar o corpo fora, dizer que nunca pediu pra ninguém ir lá e você que se foda. Igual ele fez com quem atendeu o chamado da narrativa dele dia 8 de janeiro. Esse velho mentiroso é um embuste. https://t.co/cdGC0UEvDX — Danilo Gentili (@DaniloGentili) February 15, 2024

No vídeo, Bolsonaro também pediu para que seus eleitores vistam roupas nas cores verde e amarelo e evitem levar faixa ou cartaz contra o atual presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Supremo Tribunal Federal.