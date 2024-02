Luana Piovani esquece intrigas e vive relacionamento com fotógrafo - Foto: Reprodução/Instagram

Luana Piovani esquece intrigas e vive relacionamento com fotógrafo Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 16/02/2024 12:48 | Atualizado 16/02/2024 14:07

Após protagonizar diversas polêmicas nas redes sociais, a artista Luana Piovani surpreendeu ao revelar seu novo relacionamento. A atriz está envolvida com o empresário e fotógrafo Lucas Bitencourt. A famosa parece ter finalmente encontrado conforto, agora nos braços de seu amado.



Mesmo compartilhando frequentemente dilemas da sua vida amorosa e opiniões controversas nas redes sociais, Luana conseguiu manter em segredo o seu namoro. Afinal, o relacionamento da famosa com Lucas Bitencourt já perdura há anos. O casal, porém, se relaciona à distância, já que o fotógrafo não reside no Brasil.



Além disso, tudo indica que a diferença de idade de mais de 10 anos entre Luana e Lucas não impediu que o romance florescesse. Optando pelo namoro à distância, o casal provou que é possível manter acesa mesmo estando separados fisicamente na maior parte do tempo.