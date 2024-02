MC Daniel posta clique com Anitta e web reage: 'eles estão ficando' - Foto: Reprodução

MC Daniel posta clique com Anitta e web reage: 'eles estão ficando' Foto: Reprodução

Publicado 16/02/2024 11:10

O funkeiro MC Daniel agitou as redes sociais ao publicar uma foto abraçado com a cantora Anitta, durante a madrugada desta sexta-feira (16). A imagem, capturada durante a pré-estreia do filme "Bob Marley: One Love" no shopping Village Mall, no Rio de Janeiro, gerou especulações sobre a relação entre os dois.

Após a divulgação da foto, as suspeitas sobre um possível envolvimento amoroso entre os artistas dominaram a web. A presença de MC Daniel e Anitta na sessão exclusiva para convidados do filme chamou atenção, especialmente pelo clima de intimidade percebido entre eles.

Porém, também circularam imagens dos dois se despedindo no estacionamento do shopping após o evento. Os famosos saíram separadamente após a exibição, se despedindo em seguida. Assim, são irreais as expectativas de que o possível casal teria ido juntos para a casa.

Ainda assim, a proximidade entre os artistas nas últimas semanas tem alimentado os rumores de um affair. MC Daniel foi convidado para participar dos ensaios de Anitta e a cantora fretou um jatinho para sua presença em outros eventos. Além disso, o funkeiro marcou presença no bloco de carnaval da artista em Salvador.

Nas redes sociais, fãs especulam sobre o possível romance. "Eles estão ficando, acredito nisso", garantiu uma internauta. "Depois que eu descobri como é bom ficar com um amigo, nunca mais parei. Experimentem, eu recomendo", aconselhou outra. “Não é possível (risos)” declarou mais uma.